Деньги на январские пенсии херсонцам и жителям области областной пенсионный фонд выплатит в декабре

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img-top26-29 декабря управление Пенсионного фонда в Херсонской области профинансирует выплату пенсий января:
– через счета получателей в банках – по датам выплаты с 4 по 15 января включительно;
– через национального оператора почтовой связи – по датам выплаты с 4 по 10 января  включительно;
– военнослужащим: начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и некоторым другим лицам за январь.
В январе финансирование пенсий продолжат по установленным датам выплаты.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА

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