Деньги на январские пенсии херсонцам и жителям области областной пенсионный фонд выплатит в декабре

26-29 декабря управление Пенсионного фонда в Херсонской области профинансирует выплату пенсий января:

– через счета получателей в банках – по датам выплаты с 4 по 15 января включительно;

– через национального оператора почтовой связи – по датам выплаты с 4 по 10 января включительно;

– военнослужащим: начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и некоторым другим лицам за январь.

В январе финансирование пенсий продолжат по установленным датам выплаты.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА