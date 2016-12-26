В Херсонском областном онкодиспансере ограбили 76-летнюю пенсионерку

"В Херсонском областном онкодиспансере мою 76-летнюю бабушку ограбили", – сообщила наша читательница Анастасия. Инцидент произошел 21 декабря. "У бабушки рак груди. Она и сопровождающая ее дочь, моя тетя, утром приехали на химию, отстояли очередь в регистратуру. А когда подошло время платить за процедуру, то в сумочке не оказалось кошелька с 5,7 тысячами гривен", – рассказала Анастасия. По ее словам, в очереди тетя обратила внимание на цыганку. Цыганка была в парике, нервно ходила около людей и у неё постоянно что-то падало из рук. "Обнаружив пропажу денег, бабушке стало плохо, а тетя, увидев таблички с надписью о том, что в помещении работает видеонаблюдение, попросила персонал просмотреть видео, но ей ответили, что камер… нет", – говорит девушка.

Пострадавшие вызвали полицию. "Затем приехала опергруппа. Сказали: "Будем искать!", – отметила Анастасия.

По ее словам, лишившись денег на лечение, женщины несолоно хлебавши уехали домой.

Источник: 0552.ua