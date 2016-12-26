В Херсоне появился памятник Вандализму

В нашем городе появился памятник Вандализму. Об этом в Facebook пишет горожанин Юрий Антощук. "Всего полгода простояла лавочка в самом старом рукотворном парке Херсона "Казенный сад", что с ней случилось?", – пишет херсонец. По его словам две активистки Анастасия Климентенко и Юлия Власенко 6 месяцев назад по собственной инициативе облагораживали главную алею парка. Девушки получили поддержку от программы "Активные граждане" Британского Совета, за счет которой изготовили скамейки и урны для мусора, которые были установлены на главной аллее парка.

Главной целью проекта для Юли и Насти стало формирование экологической культуры и ответственного отношения к окружающей среде.

Жители Шуменского микрорайона, в котором размещается Казенный сад, очень радовались, что в парке появились новые скамейки с урнами и комфортное место для отдыха.

Но в один из дней скамейки украли. Девушки напсиали заявление в полицию и установили памятник Вандализму.

"Лавочка – это мелочь, но как показательно: люди готовы тратить массу сил на то, чтобы ее украсть, и не готовы тратить силы на что-то позитивное", – с грустью констатирует Юрий Антощук.

Фото: fundunion.org

Источник: 0552.ua