Пачка сигарет в Украине вырастет в стоимости на 4-5 грн после планируемого повышения акцизов на 40% в 2017 году, отмечают представители табачных компаний. "В среднем цена пачки сигарет должна вырасти на 4,5-5 грн – до 23 грн", – сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор отдела корпоративных вопросов и коммуникаций компании "JTI Украина" Александр Когут. По его словам, представители отрасли уже несколько лет настаивают на необходимости принятия долгосрочного плана повышения акцизных ставок – на 3-5 лет.

"Такой подход соответствует обязательствам относительно повышения минимальной ставки акциза до европейских показателей – 90 EUR/1000 шт. (сейчас в Украине этот показатель составляет 16 EUR)", – отмечает представитель "JTI Украина".

По подсчетам табачной индустрии, Украине понадобится минимум 10 лет на гармонизацию акцизных ставок с ЕС в случае ежегодного повышения ставки минимального акциза на 20%.

Источник: Интерфакс-Украина