Херсонцям частково пенсії за січень 2017 року буде виплачено у грудні 2016-го

З метою своєчасної виплати пенсій з урахуванням святкових і вихідних днів у січні 2017 року 26-29 грудня 2016 року буде проведено фінансування коштів для виплати пенсій січня 2017 року:

– через рахунки одержувачів у банках – за датами виплати з 4 по 15 січня 2017 року включно;

– через національного оператора поштового зв’язку – за датами виплати з 4 по 10 січня 2017 року включно;

У січні 2017 року фінансування пенсій буде продовжено за встановленими датами виплати.

Зазвичай пенсії виплачуються щомісяця у період з 4 по 25 число в установлену дату виплати, яка відома кожному пенсіонеру.

З метою забезпечення своєчасної виплати пенсій з урахуванням святкових та вихідних днів у січні 2017 року 21 грудня Урядом прийнято рішення, яким встановлено, що частково пенсії за січень 2017 року буде виплачено у грудні 2016 року.

Пенсіонерам, які отримують пенсію через банківські установи і мають дату виплати пенсії з 4 по 15 січня 2017 року включно, пенсія на їх банківський рахунок буде зарахована у період з 27 по 29 грудня.

Пенсіонерам, які отримують пенсію через поштові відділення і мають дату виплати пенсії з 4 по 10 січня 2017 рока включно, пенсія буде виплачуватися починаючи з 27 грудня.

Пенсіонери, які з різних причин не зможуть отримати пенсію за січень 2017 року на поштових відділеннях в останні дні грудня, зможуть отримати її починаючи з 5 січня наступного року.

Для пенсіонерів, які отримують пенсію через банківські установи і мають дату виплати пенсії з 16 по 25 січня або через поштові відділення і мають дату виплати пенсії з 11 по 25 січня, пенсія буде виплачуватись в звичайному режимі в установлені їм дати виплати.

З усіх питань, пов’язаних з виплатою пенсій, пенсіонери міста можуть звертатися за телефоном “гарячої” лінії управління Пенсійного фонду України в місті Херсоні 42-95-71, повідомляється на сайті Херсонської міської ради.