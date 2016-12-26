В Херсоне полиция задержала похитителя автомобильных номеров

В Херсоне оперативники задержали мужчину, который похищал номерные знаки с автомобилей и требовал за них денежное вознаграждение. На счету 29-летнего злоумышленника два факта краж номерных знаков с автомобилей. На лобовом стекле автомобилей похититель оставлял записки с номером телефона и расценкой за возврат номерных знаков – 400 гривен. Сотрудники полиции задержали злоумышленника непосредственно на месте преступления. Бдительный гражданин сообщил в полицию о подозрительном мужчине, который длительное время рассматривает авто перед многоэтажкой.

По вызову выехала следственно-оперативная группа и задержала мужчину, у которого изъяли 2 номерных знака.

Со слов задержанного, идею совершения преступлений ему подсказал друг, который находится в местах лишения свободы. Сам злоумышленник – тоже ранее судимый за имущественные преступления.

Открыты уголовные производства по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража» (наказывается арестом на срок от 3 до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок), сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.