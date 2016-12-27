До 2019 года херсонский водоканал планирует проложить канализацию в двух микрорайонах города и Зеленовке

26 декабря депутаты горсовета Херсона утвердили бюджет города на 2017 год. Один из разделов – капитальные расходы на 2017-2019 гг. В направлении «Водоотведение и канализация» на 3 года предусмотрено 6,3 млн грн:

– строительство канализационной сети по ул. 1-й Полевой от ул. Гринько (Бегмы) до ул. Ракетной – 80 тыс. грн в 2017 году, 1,2 млн грн в 2018 году;

– строительство канализационной сети в Зеленовке – 1,8 млн грн в 2018 году, 1,5 млн грн в 2019 году;

– строительство канализационной сети в районе ул. Гончарной (Котовского), Киевской и Гагарина –500 тыс. грн в 2018 году, 500 тыс. грн в 2019 году.

По материалам: Гривна. Новый формат