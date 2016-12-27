На Светлодарской дуге погиб боец из Херсонской области, женившийся месяц назад

Помощник гранатометчика 41-летний Андрей Байбуз (позывной "Эфа") погиб 18 декабря во время жестоких боев на Светлодарской дуге. По словам боевых товарищей и медиков, Андрей Байбуз в бою был ранен в обе ноги. Когда бойцы 54-й бригады пытались забрать раненых и контуженных, «Эфа» попросил его оставить, а забрать молодого раненого парня. Бойцы, которые были в бою говорят, что он еще успел позвонить матери. Месяц назад «Эфа» женился. Забрать Героев с поля боя воины смогли только через неделю после смерти. Прощание с бойцом состоится 28 декабря.

О времени и месте будет сообщено дополнительно.

Напомним, что на Светлодарской дуге 18 декабря погиб ещё один житель Херсонской области – Дмитрий Клименко.

Источник: 0552.ua