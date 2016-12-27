На Херсонщині під час ліквідації пожежі виявили загиблу 91-річну жінку

24 грудня о 10:57 до Оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Херсонській області надійшла інформація про загоряння у житловому будинку в с. Першопокровка Нижньосірогозького району. По прибуттю рятівниками було встановлено, що займання сталося в житловій кімнаті на площі 6 кв. м. Вогнеборці приступили до ліквідації пожежі і вже о 14:30 ліквідували повністю. Під час гасіння рятувальники виявили обгоріле тіло власниці будинку 1925 року народження. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем загиблої.

ГУ ДСНС України у Херсонській області