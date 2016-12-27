За год ОО «Поиск пропавших детей» помогла найти на Херсонщине 20 пропавших детей

За год общественная организация «Поиск пропавших детей» помогла найти на Херсонщине 20 пропавших детей. Все они были найдены живыми и здоровыми. Но «за этот год работу волонтеров все же омрачила одна смерть». Об этом сообщает Кherson.net.ua, ссылаясь на отчет организации в соцсети: «За этот год нашими совместными с полицией силами было найдено 20 детей в Херсонской области. 20 человек были найдены здоровыми и живыми. И только одна смерть омрачает нашу роботу за этот год». Подробней о смерти не сообщается.