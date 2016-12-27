На Херсонщине сын-наркоман задушил отца

В Каховский отдел полиции позвонила женщина и сообщила, что из квартиры ее соседей слышны крики о помощи. Сотрудники полиции немедленно выехали по указанному адресу. Когда они подходили к квартире, то из нее выбежал мужчина, который оказался сыном хозяина. Правоохранители его задержали. В квартире сотрудники полиции обнаружили тело 59-летнего хозяина, который умер в результате механической асфиксии. Во время осмотра оперативники обнаружили следы борьбы. Как выяснилось, сын с отцом поссорились, между ними возникла драка, во время которой сын задушил отца.

Злоумышленник ранее судим за незаконное хранение наркотиков, характеризуется крайне отрицательно.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство» (наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет), сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.