Перед Новым годом херсонские улицы ежедневно дополнительно будут патрулировать больше 100 полицейских и нацгвардейцев

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1-41-702x336С 26 по 31 декабря в Херсоне для поддержания общественного порядка и безопасности, противодействия уличной преступности, безопасности дорожного движения проводится комплексная оперативно-профилактическая отработка. Ежедневно улицы города дополнительно будут патрулировать больше 100 полицейских и нацгвардейцев, сообщает пресс-служба облУМВД. Особое внимание нарядов будет уделяться:

незаконной торговле хвойными деревьями, пиротехникой, алкоголем, наркотиков и др.

По материалам: Гривна. Новый формат

 

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