В Херсоне подвели итоги конкурса среди школьников из 14 стран на лучшие иллюстрации к сказкам

Во вторник, 27 декабря, в Херсоне в ККЗ «Юбилейный» подвели итоги Международного конкурса детских рисунков «Иллюстрация к народной сказки». На конкурс поступило около 2,3 тыс. работ из 125 школ 14 стран мира: Беларуси, Болгарии, Индии, Индонезии, Казахстана, Литвы, ОАЭ, России, Румынии, Сербии, Словении, Турции, Венгрии и Украины. Украинцы прислали 1 704 работы, из которых 234 – учеников Херсонской художественной школы. 211 лауреатов и 19 медалистов конкурса наградили дипломами, подарками и памятными знаками.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА