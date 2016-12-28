На Херсонщине с 2014 года выросло количество квартирных краж

За последние 3 года число преступлений на Херсонщине увеличилось незначительно, заявил начальник облУМВД Артур Мериков в интервью Херсонцам. "Это позволяет сказать, что в целом мы контролируем ситуацию. Рост преступной активности в области в первую очередь отмечается в имущественных преступлениях, и прежде всего в кражах", – отметил Мериков. Он привел цифры: если в 2014 году удельный вес краж составлял 45%, то уже в 2015 – 47%, а в текущем году – 52%. Из них почти в 90% случаев злоумышленники посягают на частную собственность граждан.

В общей структуре краж вырос удельный вес квартирных краж. В 2014 и 2015 гг. он не превышал 3%, но уже в этом году его доля увеличилась до 5%.

Cерьезно возрос удельный вес грабежей – за последние 3 года с 6% до 30% от имущественных преступлений.

"Отмечу, что несколько снизилось количество зарегистрированных фактов мошенничества – на 13%", – сказал начальник облУМВД.