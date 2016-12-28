Во вторник, 27 декабря, несколько школ Белозерского и Олешкинского районов получили компьютерное оборудование с лицензионным программным обеспечением. Всего на Херсонщину поступило 713 компьютеров, которые передадут 67 школам.

«По результатам мониторинга социально-экономического развития регионов 2015 года Херсонщина по показателю использования в учебном процессе компьютерной техники, подключенной к Интернету, составляет 92,1% и занимала 9 место. Обустройство новых компьютерных классов полностью обеспечит школы области компьютерной техникой. Из 713 полученных компьютеров в сельские школы поступит 583 компьютера», – рассказал начальник облуправления образования Евгений Криницкий.

За компьютерами в Херсон приехали лично директора школ.

«Приоритет отдавался сельским опорным школам – к ним поступит по 15 компьютеров. Это подарок от государства для детей накануне Рождества», – сказал глава Херсонщині Андрей Гордеев.

Он добавил, что в 2017 году Херсонщина получит мультимедийные устройства для школьных кабинетов физики, химии и географии, сообщает пресс-служба ОГА.