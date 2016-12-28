Жительница Херсонщины в Николаеве обидчице нанесла 50 ножевых ударов

18-летняя жительница Херсонщины приехала в Николаев на попутке из Херсона, чтобы дальше ехать в Одессу. Она ждала на остановке транспорт. На том момент она уже была в состоянии алкогольного опьянения, кроме того купила себе бутылку пива и пила ее во время ожидания. В суде она рассказала, что к ней подошла женщина, начала ее оскорблять. Как стало ясно из ее обвинений, она решила что девушка – проститутка, и занимает ее «постоянное место».Это возмутило подсудимую, между дамами началась драка, в ходе которой оскорбленная необоснованными обвинениями девушка нанесла сопернице удар бутылкой от пива по голове.

Соперница упала, затем, немного успокоившись, попросила подсудимую отвести ее домой. Та согласилась, но по дороге новая знакомая снова начала оскорблять ее и членов ее семьи. Обвиняемая толкнула обидчицу, и та скатилась со склона вдоль дороги к реке. Но там достаточно быстро поднялась на ноги и достала из сумки нож, намереваясь наказать девушку, которая спустилась за ней на берег.

Подозреваемая быстро подбежала к сопернице, ударом ноги выбила у нее из рук нож и начала бить. Потом она схватила добытый в драке нож с деревянной ручкой и стала хаотично наносить удары. Куда и сколько била не видела, но в суде признала, что ударов было много.

Позже эксперты насчитали более 50 ударов ножом в голову, в лицо, в руки, ноги и туловище жертвы. Остановилась подсудимая лишь тогда, когда убедилась, что соперница не подает признаков жизни.

После этого она выбросила нож, помыла в реке руки от крови и проверила личные вещи убитой. «Добычей» стали 12 грн и старый мобильный телефон.

В суде подсудимая свою вину признала полностью и сообщила, что искренне раскаивается в содеянном. В ходе заседания также стало известно, что девушка совершила преступление всего через месяц после своего совершеннолетия.

Суд пришел к выводу, что подсудимая виновна в умышленном убийстве и в краже.

По первому обвинению суд приговорил ее к 10 годам лишения свободы, по второму – к году тюрьмы. Путем поглощения более мягкого наказания более суровым, итоговое наказание было назначено в виде 10 лет тюремного заключения.

По материалам: Novosti N