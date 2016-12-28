У херсонских полицейских начались “Зимние каникулы”

26 декабря на Херсонщине начались зимние каникулы. Поэтому, чтобы обезопасить несовершеннолетних от правонарушений и преступлений, на Херсонщине проводятся профилактические мероприятия под названием «Зимние каникулы». Отработка продлится до 10 января 2017 года. По словам начальника отдела ювенальной превенции ГУНП Татьяны Пшонь, внимание полицейских будет сосредоточено на профилактике правонарушений и проверке уровня социальной и правовой защиты детей, выявлении лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность.

Полицейские будут проверять места отдыха: кафе, бары, ночные развлекательные заведения относительно пребывания в них вечером и ночью детей без сопровождения взрослых.

Также будут проводиться рейды по торговым точкам города и области, которые будут проверяться на соблюдение требований законодательства о запрете продажи несовершеннолетним алкогольных и табачных изделий.

Сотрудники отдела ювенальной превенции напоминают, что за совершение правонарушений и преступлений несовершеннолетними наступает административная и уголовная ответственность, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.