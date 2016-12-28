В Херсонской области за год 28 человек умерли на рабочем месте по состоянию здоровья

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20584С начала года на предприятиях Херсонской области зарегистрировано 68 случаев производственного травматизма, 7 из которых – со смертельным исходом, и 5 – групповые несчастные случаи. Основные причины травматизма:

  • нарушение трудовой и производственной дисциплины;
  • несовершенство системы управления охраной труда на предприятиях;
  • ненадлежащее состояние производственной среды и др.

Кроме того, за год 28 человек умерли на рабочем месте по состоянию здоровья.

Также за отчетный период сектором расследований управления назначено 50 специальных расследований несчастных случаев, в которых пострадали 56 работников, сообщает пресс-служба облуправления Гоструда.

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