В Херсонской области за год 28 человек умерли на рабочем месте по состоянию здоровья

С начала года на предприятиях Херсонской области зарегистрировано 68 случаев производственного травматизма, 7 из которых – со смертельным исходом, и 5 – групповые несчастные случаи. Основные причины травматизма:

нарушение трудовой и производственной дисциплины;

несовершенство системы управления охраной труда на предприятиях;

ненадлежащее состояние производственной среды и др.

Кроме того, за год 28 человек умерли на рабочем месте по состоянию здоровья.

Также за отчетный период сектором расследований управления назначено 50 специальных расследований несчастных случаев, в которых пострадали 56 работников, сообщает пресс-служба облуправления Гоструда.