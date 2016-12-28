На Херсонщине при разборке старого здания на рабочего обрушилась стена

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528eadb663b27b301f910598b81924c028 декабря в 10:47 бериславским спасателям поступила информация, что на территории местного предприятия при разборке старого здания обрушилась стена. В результате обломками привалило 28-летнего работника, который в составе бригады разбирал здание, сообщает пресс-служба облУМЧС. Пострадавшему большим обломком придавило обе ноги и возможное падение остальной конструкции угрожало жизни мужчины. Спасатели зафиксировали остатки стены и с помощью подъемного крана подняли плиту. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию районной больницы.

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