В херсонской школе №34 открыли новую столовую и спортплощадку

Во вторник, 27 декабря, в херсонской школе №34 открыли новую столовую и тренажерную спортивную площадку. На ремонт и обустройство было потрачено около 1,3 млн грн. «С 2012 года в учреждении функционируют спортивные специализированные классы по гребле, насчитывающих 115 учеников. Всего же в школе – 168 детей. Обязательным условием для физического развития является сбалансированное питание», – говорят учителя. Раньше собственной столовой в школе не было.

Об этом сообщается на сайте Херсонсокго горсовета