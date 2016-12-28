В херсонской школе №34 открыли новую столовую и спортплощадку

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4_14_14828514903Во вторник, 27 декабря, в херсонской школе №34 открыли новую столовую и тренажерную спортивную площадку. На ремонт и обустройство было потрачено около 1,3 млн грн. «С 2012 года в учреждении функционируют спортивные специализированные классы по гребле, насчитывающих 115 учеников. Всего же в школе – 168 детей. Обязательным условием для физического развития является сбалансированное питание», – говорят учителя. Раньше собственной столовой в школе не было.

Об этом сообщается на сайте Херсонсокго горсовета

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