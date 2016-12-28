С начала года на Херсонщине выдано более 18 тыс. паспортов гражданина Украины

За 11 месяцев 2016 года территориальными подразделениями миграционной службы Херсонской области выдано более 18 тыс. паспортов гражданина Украины в виде книжечки. С начала года принято более 8 тыс. заявлений-анкет на оформление ID-карточек. Специалистами оформлено паспортов гражданина Украины для выезда за границу – более 52 тыс. Переселенцам из Донецкой и Луганской областей, а также жителям временно оккупированной территории АР Крым предоставлено 15 400 административных услуг.

Принято 600 решений о приобретении гражданства Украины и 13 стали гражданами Украины согласно Указу Президента. Предоставлено разрешение на иммиграцию в Украину 240 гражданам, оформлено 675 видов на постоянное и выдано 244 вида на жительство в Украине. Принято 435 решения о продлении срока пребывания в Украине иностранцам и лицам без гражданства. Территориальными подразделениями УГМС выявлено 246 нелегальных мигранта, составлено 905 протоколов об административном правонарушении.

С января по ноябрь службой предоставлено более 62 тыс. платных административных услуг, от уплаты которых местные бюджеты Херсонщины пополнились на сумму более 15 млн грн, об этом было сказано на коллегии управления государственной миграционной службы Украины в Херсонской области.