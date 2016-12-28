Прикордонники на Чонгарі виявили авто з “липовими” документами

27 грудня до КП «Чонгар» із тимчасово окупованого Криму на автомобілі марки «BMW» прибув 41-річний мешканець Донецької області. Прикордонники встановили, що доручення на право керування видано без присутності власника оскільки на момент видачі документу господар авто перебував за межами материкової частини України. Недійсне доручення та транспортний засіб прикордонники передали представникам Нацполіції для проведення подальших слідчих дій. Також прикордонники направили повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України.

Загалом, із початку року прикордонники Бердянського загону у КП «Чонгар» виявили понад 60 випадків переміщення автівок із недійсними дорученнями на право керування.

У більшості випадків такі документи видавалися на материковій частині України але без власників авто оскільки вони або з початку анексії територію Криму не залишали або перебували за межами материкової частини України, повідомляє прес–служба Бердянського прикордонного загону.