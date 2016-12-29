На Херсонщине два ребенка умерли, а 9-летняя девочка в реанимации

28 декабря в селе Корсунка под Новой Каховкой по непонятным причинам погибли двое детей. И еще одна девочка угодила в реанимацию. Накануне их мать положили в больницу, а на хозяйстве остался только отец. Под вечер семью пришла проведать тетя ребят. Ее встретил пьяный глава семейства, который заявил, что «дети спят». Но когда родственница заглянула в комнатуы, то обнаружила, что мальчики в возрасте 11 и 13 лет уже не дышат. А у их 9-летней сестры едва прощупывается пульс.

"Выжившую девочку госпитализировали. Помимо истощения, у нее диагностировали еще и переохлаждение. Врачам она рассказала, что целый день ничего не ела – видимо, ее отец настолько увлекся выпивкой, что у него не нашлось времени проверить, как себя чувствуют дети, и позаботиться о еде для них", – рассказала замглавврача областного центра экстренной медпомощи Инесса Чамлай.

Медики не смогли установить, отчего умерли дети из Корсунки. Вероятнее всего, причину их смерти удастся установить только после судебно-медицинской экспертизы.

Источник: Kherson.net.ua