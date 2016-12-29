От Херсонской области в Европейский суд по правам человека поступило 7 материалов

От Херсонщины в Европейский суд по правам человека поступило 7 материалов. «Они касались разумных сроков содержания и нарушения сроков выполнения решений суда. О пытках и других нарушениях со стороны полиции речи нет», – рассказал заместитель начальника облюступравления Олег Предместников. Злоупотреблений властью стало меньше в разы, хотя жалобы на действия полиции есть, говорит Илья Андриевский – начальник управления обеспечения прав человека приоблУМВД.

«На момент моего назначения на должность таких вопиющих фактов зафиксировано не было. В обращениях, принятых мной, не было речи о нарушениях прав человека. Но были обращения относительно несвоевременного обращения в центр правовой помощи (напомним, они предоставляют бесплатную адвокатскую помощь). Хочу отметить, что препятствования в защите прав человека со стороны полиции отмечено не было», – сказал Андриевский.

Источник: Любимый Херсон