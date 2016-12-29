На Херсонщине в ОТГ «Юг» проверяли боевую подготовку за 2016 учебный год

На Херсонщине в оперативно-тактическом группировке «Юг» состоялся полевой выход артиллерийских подразделений, в ходе которого было проверено выполнение программы боевой подготовки за 2016 учебный год. Основной задачей было совершенствование системы управления артподразделениями в разных видах боя, сообщается на сайте Минобороны. Также артиллеристы совершенствовали боевое слаживание и полевую выучку боевых расчетов для «отработки умелых и решительных действий во время огневого поражения противника».

К учениям на полигоне привлекались военнослужащие, принятые на военную службу по контракту и прибывшие из учебных центров в течение года. Свой опыт им передали участники АТО.

По оценке руководства, подразделения выполнили все поставленные задачи и в полном составе готовы к боевой работе.

По материалам: Гривна. Новый формат