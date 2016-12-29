Херсонские патрульные за час нашли угнанный автомобиль

Сегодня около 10:00 херсонские патрульные получили вызов о том, что на улице Ильи Кулика со двора многоэтажки угнали автомобиль марки "ГАЗ-24". Инспекторы пообщались с заявителем, установили свидетеля происшествия. Информацию об угнанном транспортном средстве передали всем патрульным. Один из экипажей около 11:00 на улице Днепропетровской заметил похожий автомобиль. Как оказалось, это была именна похищенная машина. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции Херсона в Facebook