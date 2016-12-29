Херсонські патрульні зупинили авто за брудні номери і виявили багато порушень

Вчора у Херсоні близько 15:00 на вул. Потьомкінській патрульні помітили автомобіль марки Skoda із забрудненим номерним знаком. Транспортний засіб зупинили. Водію запропонували усунути недолік. Чоловік відмовився, тож інспектори прийняли рішення винести йому постанову за порушення ПДР. Під час перевірки автомобіля патрульні виявили, що номерний знак належить іншому транспортному засобу. Інформація у свідоцтві про реєстацію також не збігалась із базою. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Автомобіль доправили до Херсонського відділення поліції. На водія винесли постанову за ч.6 ст. 121 КУпАП ("Керування транспортним засобом з забрудненим номерним знаком").

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