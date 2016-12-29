На Херсонщине пограничники не пропустили из Крыма два авто BMW (фото)

За сутки пограничники Бердянского и Херсонского отрядов в контрольных пунктах въезда-выезда «Чонгар» и «Каланчак» обнаружили две иномарки (фото), которые граждане пытались с нарушениями переместить на материковую часть Украины. Так, 27 декабря на выезд из временно оккупированной территории АР Крым прибыло транспортное средство «BMW Х6» под управлением 41-летнего гражданина Украины. Во время проверки документов на внедорожник пограничники установили, что доверенность на право управления выдана без присутствия владельца, поскольку на момент выдачи документа хозяин авто находился за пределами материковой части Украины.

Также вчера на въезд в материковой части прибыл еще один автомобиль с нарушениями. 26-летний гражданин Украины пытался провезти «BMW Х6» по доверенности на право управления, которое также было выдано без присутствия владельца.

О случаях выявленных правонарушений пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции.

Всего с начала 2016 года пограничники Херсонского и Бердянского отрядов в контрольных пунктах въезда-выезда на административной границе с временно оккупированной территории АР Крым обнаружили 125 случаев перемещения автомобилей с поддельными и недействительными документами.