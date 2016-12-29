На Херсонщине спасатели во время тушения пожара обнаружили погибшего хозяина дома

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%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be0963Сегодня утром в Службу спасения Каланчакского района поступило сообщение о пожаре в доме в селе Новокиивка. Звонили соседи владельца дома, которые увидели, что из окна идет дым. На месте происшествия спасатели установили, что горит одна из комнат жилого дома. Дом был весь в дыме, пожарные работали в аппаратах на сжатом воздухе.  В ходе тушения пожара они обнаружили тело 57-летнего мужчины, который проживал в этом доме.Предполагаемая причина пожара – неосторожной курение в постели.

ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области

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