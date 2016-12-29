Херсонская полиция патрулирует улицы вместе с Нацгвардией

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15676319_995439073894984_4873822566996339691_o_148292278436С понедельника, 26 декабря, личный состав Управления патрульной полиции Херсонщины переведен на усиленный вариант несения службы. Совместно с сотрудниками Главного управления Национальной полиции Украины в Херсонской области, полиции охраны и Национальной гвардии Украины инспекторы будут поддерживать общественный порядок, обеспечивать соблюдение Правил дорожного движения. В общем к ежедневным патрулированием привлечено более 100 правоохранителей.

Об этом сообщается на странице Патрульной полиции в Facebook

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