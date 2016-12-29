Сотрудники СБУ расследуют ущерб в 5 млн гривен на херсонской ТЭЦ

В Херсоне СБУ разоблачила схему системного присвоения госредств в особо крупных размерах должностными лицами ТЭЦ. Правоохранители установили, что в 2015-2016 гг. за предоставление услуг по проведению капремонтов на объектах ТЭЦ 2-м коммерческим структурам перечислено почти 40 млн грн, сообщается на сайте ведомства. Во время проверки оперативники СБУ выяснили, что предприниматели выполнили не полный объем работ, указанный в соглашении. По предварительным подсчетам, сумма ущерба составляет почти 5 млн грн. Во время обысков в помещениях Херсонской ТЭЦ и в офисах коммерческих учреждений сотрудники СБУ изъяли документацию, подтверждающую причастность должностных лиц ТЭЦ к присвоению и легализации госсредств, «черную» бухгалтерию и наличные. Открыто уголовное производство по ст. 2 ч. 364 УК.

По материалам: Гривна. Новый формат