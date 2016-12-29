На Херсонщине семья отравилась угарным газом: двое детей умерли

На Херсонщине полиция расследует обстоятельства смерти двух мальчиков 13-ти и 11-ти лет. Их мать и 6-летнюю сестру госпитализировали в реанимационное отделение больницы с признаками отравления угарным газом. 28 декабря в дежурную часть Новокаховского отдела полиции поступило сообщение, что в районную больницу госпитализированы 44-летняя местная жительница и ее 6-летняя дочь. Также медики в этом доме обнаружили тела мальчиков 13-ти и 11-ти лет.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили 44-летнего отца семейства – владельца дома.

Мужчина рассказал, что вечером 27 декабря он затушил печь, а чтобы в доме было теплее, закрыл дымоход на задвижку. Ночью стало плохо его жене. Вызвали скорую и женщину забрали в больницу с предварительным диагнозом «отравление неизвестным веществом».

На следующее утро на здоровье пожаловалась и 6-летняя дочь. Когда на вызов снова приехали врачи, оказалось, что не подают признаков жизни двое сыновей супругов.

В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть ребят наступила в результате отравления угарным газом.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности».

Досудебное расследование продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.