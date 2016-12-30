Каховские волонтеры ко Дню ВСУ отправили в зону АТО более 90 посылок

«На прошлой неделе в школе №1 состоялось подведение итогов акций «Волонтер-2016», проводимых на протяжении года в школьных и дошкольных заведениях города», – пишут Каховские новости. Так, отмечается, что ко Дню ВСУ в зону АТО отправлено более 90 посылок с продуктами питания, канцтоварами, чаем и кофе, предметами личной гигиены, носками и, конечно же, с детскими рисунками (в частности, от воспитанников детского дома «Радость»).

Их получили военнослужащие 79-ой, 36-ой, 92-ой, 54-ой и 44-ой бригады, батальоны «Айдар» и «Правый сектор», а также «Госпитальеры».