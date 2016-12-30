У Херсоні відкрито гуртожиткок для внутрішньо переміщених осіб

29 грудня у Херсоні відбулося відкриття другого відремонтованого об'єкту для внутрішньо переміщених осіб (четвертий поверх гуртожитку на вул. Комкова, 76-в). Ремонтні роботи проводилися за фінансової підтримки Європейського Союзу у рамках реалізації проекту «Активізація територіальної громади Херсона для подолання проблем внутрішньо переміщених осіб». Загальна площа відремонтованих приміщень майже 1 тис. м², кількість житлових кімнат – 38. До даного гуртожитку у січні 2017 року планується заселити – 90 осіб з числа ВПО. Усі кімнати облаштовано меблями, а під час заселення кожен отримає гігієнічний набір.

Під час проведення ремонтних робіт виявлено, що комунікації даного гуртожитку фактично не працюють у зв’язку з їх зношеністю. За дорученням Миколаєнка розглянуто питання щодо фінансування ремонтних робіт водопровідних та каналізаційних мереж з 1-го по 5-й поверх виділено понад 400 тис. грн з міського бюджету. На даний час у гуртожитку проводяться ремонтні роботи щодо заміни старих комунікацій на нові. Це надасть змогу істотно поліпшити умови проживання не тільки на 4 поверсі гуртожитку, а і загалом на всіх 5 поверхах.

Проект «Активізація територіальної громади Херсона для подолання проблем внутрішньо переміщених осіб» реалізовується за фінансової підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні.

Загальна площа приміщень, які підлягають ремонту в рамках проекту складає 2989,8 м². Загальна кількість кімнат для ремонту – 109, загальна площа жилих приміщень – 1812,2 м².

Після завершення ремонтних робіт та облаштування кімнат меблями буде готово для заселення 109 кімнат для сімей з числа внутрішньо переміщених осіб зі Сходу України та АР Крим.