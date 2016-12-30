В Херсонском онкодиспансере откроется выставка художницы, картины которой выставлялись в Ницце и Монако

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b29b30526778b151c50f8e270569eaccВ среду, 4 января, в рамках проекта «Галерея жизни» в Херсонском областном онкологическом диспансере откроется выставка работ херсонской художницы Раисы Танской «Впечатления». Выставка состоит из 14 работ в стиле импрессионизма. Картины художницы выставляются не только в Херсоне, но на международных выставках – в Ницце, Монако. Персональная выставка Раисы Танской продлится в «Галерее жизни» онкодиспансера в течение месяца. Открытие в 14:00.

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