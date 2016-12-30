В Херсонской области на ликвидации пожара были задействованы 43 спасателя и 7 единиц техники

29 декабря в 17:38 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в Каховке. Горела кровля двухэтажного дома. С огнем не удалось быстро справиться из-за сильного ветра с порывами до 20 м/с и недостаточного водоснабжения из-за порывов в системе города, которые возникли при попытке поднять давление. Только в 19:30 пожар удалось локализовать, а в 23:45 ликвидировать окончательно. Всего на ликвидации чрезвычайного происшествия общей площадью 800 кв. м привлекалось 43 человека личного состава, 5 единиц основной и 2 единицы специальной техники.

Для подвоза воды были привлечены автоцистерна Каховского водоканала и частный транспорт.

Причина пожара будет установлена ​​после заключения опытно-испытательной лаборатории аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ДСНС в Херсонской области.

На пожаре никто не пострадал, ущерб устанавливается, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области.