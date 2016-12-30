“І нехай пам’ятають, що Крим – це Україна!”: херсонські прикордонники привітали подорожуючих листівками

Прикордонники привітали подорожуючих через адміністративну межу з тимчасово окупованою територією АР Крим з Новим роком та Різдвом Христовим. Своє поздоровлення прикордонники втілили у листівках українською мовою з побажаннями здоров’я, здійснення всіх бажань і надій, успіхів у справах. "І нехай пам’ятають, що Крим – це Україна!", – повідомляється на сторінці Держприкордонслужби України у Facebook.