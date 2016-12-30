Херсонські прикордонники підготувалися до виконання завдань в святкові дні

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15749017_1755390334787614_844386324_o_148301573342До свят прикордонники посилили заходи безпеки на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим. Всі наряди, що безпосередньо несуть службу вздовж межі, посилено додатково прикордонниками. Проведені тренування персоналу Херсонського та Бердянського загонів для швидких дій у разі виникнення будь-якої обстановки на ділянці відповідальності. Крім того, збільшений склад військовослужбовців і у контрольних пунктах в'їзду-виїзду. На даний час всі КПВВ працюють у штатному режимі. Прикордонники готові до виконання завдань в період проведення святкових днів.

Про це повідомляє помічник начальника Азово-Чорноморського регіонального управління з питань взаємодії із ЗМІ Максим Сорока

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