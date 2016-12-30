Херсонщина закупила 13 школьных автобусов

Группа централизованного хозобслуживания учебных заведений и учреждений образования Херсонской области по результатам тендера закупила 13 школьных автобусов в ГП «Автосборочный завод №1» ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс». Об этом сказано в договоре, опубликованном на портале Prozorro. В компании приобрели автобусы «Богдан-А22412» на общую сумму 21 710 000 грн. 1 автобус обошелся бюджету 1 670 000 грн.

Школьный автобус «Богдан А22412» соответствует экологическому стандарту Euro 5, общее количество мест в нем, включая водителя, составляет 31, он оборудован в соответствии со всеми стандартами и требованиями к школьным автобусам в Украине.

Источник: Мост