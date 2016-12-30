Экологи хотят запретить охоту в Голопристанском лесхозе

В декабре инспекторы по охране окружающей природной среды провели плановую проверку Голопристанского лесоохотхоза. В ходе проверки экологи выявили нарушения ведения охотничьего хозяйства и охоты, сообщает пресс-служба облуправления Госэкоинспекции. Егерская служба, созданная для охраны охотничьих угодий, не соответствует требованиям ст. 29 Закона Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте». На время проведения проверки в штате предприятия насчитывалось два работника – охотовед и егерь.

Это не соответствует установленным требованиям о не менее одного егеря на 5 тыс. га лесных или 10 тыс. га полевых или водно-болотных охотничьих угодий. По данным ведомства, обнаруженное экологами нарушение носит систематический характер.

В июле 2014 г. руководству лесхоза уже выдавали предписание по устранению аналогичных нарушений.

Сейчас рассматривается вопрос о приостановлении деятельности предприятия в части ведения охотничьего хозяйства и охоты.

По материалам: Гривна. Новый формат