На першій черзі водопроводу у Комишанах виконано 98% робіт

Робота, за словами підрядника, триває щоденно з 10 грудня і вже прокладено 3,4 км магістралі водогону, прокладено кабельну лінію та забезпечено роботу водозабірної свердловини. Водопровідні труби вже підведено до села та відбувся запуск технічної води. Друга черга робіт розпочнеться у лютому і у третьому кварталі 2017 року усі роботи будуть завершені, а об’єкт здадуть в експлуатацію. Як зазначила місцева мешканка, вода у селищі неналежного стану та псує техніку і крани, тому необхідність у будівництві цього водопроводу велика: «Люди зраділи, коли дізнались, що про них потурбувались і селище нарешті матиме очищену воду».

Проект будівництва водозабору фінансується Державним фондом регіонального розвитку та міською радою, загальна вартість якого 26,76 млн грн.

Загалом буде прокладено 6,4 км водогону та збудовано 6 артезіанських свердловин, потужністю 3600 м3/добу якісної питної води.

Роботи на першій черзі було профінансовано з державного та міського бюджету шляхом співфінансування у розмірі близько 14 млн грн, повыдомляється на сайті Херсонскьої ОДА.