За год на дорогах Херсонской области произошло более 100 ДТП с участием детей

В течение 2016 года на автодорогах Херсонщины произошло более 100 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. 5 детей погибли и почти 120 юных участников дорожного движения получили травмы. Главное управление Национальной полиции в Херсонской области обращает внимание родителей, что в связи с наступлением зимних каникул следует повторить с детьми основные правила дорожной безопасности. Также необходимо позаботиться, чтобы в темное время суток на одежде ребенка был размещен светоотражающий элемент (фликкер). Более внимательными во время каникул следует быть и водителям транспортных средств.

Отдел коммуникации полиции Херсонской области