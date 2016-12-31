Кримчани масово їдуть на материкову Україну для святкування новорічних свят

На КПВВ «Чонгар» зафіксовано збільшення пасажиропотоку з тимчасово окупованого півострова Крим на материкову Україну. Люди масово перетинають адміністративну межу для зустрічі Нового року в Україні. Цей факт зафіксовано сьогодні прикордонниками. Перебуваючи на КПВВ «Чонгар» голова ОДА Андрій Гордєєв зазначив: «Дійсно сьогодні багато людей перетинають адмінмежу в напрямку Херсонської області. Запрошую всіх на свята. Вітаю з наступаючим Новим роком на гостинній Херсонській землі».

Про це повідомляється на сайті Херсонської ОДА