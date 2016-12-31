Кримчани масово їдуть на материкову Україну для святкування новорічних свят

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%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%8f%d0%b3_%d1%8d%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f_%d1%87%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%80На КПВВ «Чонгар» зафіксовано збільшення пасажиропотоку з тимчасово окупованого півострова Крим на материкову Україну. Люди масово перетинають адміністративну межу для зустрічі Нового року в Україні. Цей факт зафіксовано сьогодні прикордонниками. Перебуваючи на КПВВ «Чонгар» голова ОДА Андрій Гордєєв зазначив: «Дійсно сьогодні багато людей перетинають адмінмежу в напрямку Херсонської області. Запрошую всіх на свята. Вітаю з наступаючим Новим роком на гостинній Херсонській землі».

Про це повідомляється на сайті Херсонської ОДА

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