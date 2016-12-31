Житель Херсонской области награжден медалью “Защитник Отечества”

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5864f5b4e92f929 декабря в Голопристанской райгосадминистрации состоялось вручение медали «Защитник Отечества» старшему солдату Николаю Добровольскому. Он был командиром минометного расчета в зоне АТО в районе с. Гранитного Донецкой области в 2014-2015 годах. "Мне гораздо приятнее моя мирная профессия, инженера-гидротехника, но когда возникла необходимость противостоять террористам-наемникам, пришлось идти на фронт. Теперь снова вернулся к мирной работы", – рассказал награжденный.

Источник: Новости Голой Пристани

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