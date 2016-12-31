Мэр Херсона 1-го января отправится в роддом

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bebe_de_santa_claus-wallpaper1 января мэр Херсона Владимир Миколаенко традиционно поедет поздравлять первых новорожденных херсонцев 2017 года. Как правило, семьям "новогодних" малышей вручают подарки.

По материалам: 0552.ua

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