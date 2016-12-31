Мэр Херсона 1-го января отправится в роддом Дата публікації 31.12.2016 Автор: Редакція 1 января мэр Херсона Владимир Миколаенко традиционно поедет поздравлять первых новорожденных херсонцев 2017 года. Как правило, семьям "новогодних" малышей вручают подарки. По материалам: 0552.ua Можливо буде цікаво: Мэр Херсона Дню защитника Украины предпочел сняться в телешоу Мэр Херсона озаботился бурьянами Мэр Херсона задекларировал 4 квартиры Мэр Херсона передал детям санки подарков от Святого Николая Мэр Херсона готов ответить на актуальные вопросы Залишити відповідь Скасувати відповідь Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *Коментар Ім'я * E-mail * Сайт Капча * .