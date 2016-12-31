С начала года население Херсонской области уменьшилось на 5 тыс. человек

На 1 ноября в Херсонской области проживало 1057,2 тыс. человек. В течение января-октября численность населения уменьшилась на 5 126 человек. Уменьшение численности населения области произошло за счет естественного сокращения на 4 561 человека, миграционного сокращения – на 565 человек. По сравнению с январем-октябрем 2015 года объем естественного сокращения в январе-октябре этого года увеличился на 525 человек, или с 4,5 до 5,1 человека в расчете на 1 000 населения.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА