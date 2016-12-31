Два представителя Херсонской областной организации Федерации бокса Украины отмечены в рамках рейтинга «Ребенок года»

Сразу двое представителей Херсонской областной организации Федерации бокса Украины были отмечены в рамках ежегодного рейтинга «Ребенок года». В области спорта был отмечен двукратный чемпион Европы среди школьников, победитель V Спартакиады среди школьников Украины в 2016 году Александр Трутнев. В области журналистики был отмечен самый юный комментатор Олимпийских игр за всю историю Украины Виталий Дюга. Херсонцы были отмечены в рамках социального медиа проекта "Best in Kherson".

Об этом сообщает Херсонская областная организация Федерации бокса Украины