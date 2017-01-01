В Херсоне с октября в проекте “Шлюб за добу” расписались 78 пар

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koltsa328 декабря в облуправлении подвели итоги проекта "Шлюб за добу", который стартовал в Херсоне 18 октября. В первый день новой услугой воспользовались 3 пары, среди которых были молодожены из временно оккупированной АР Крым и с неподконтрольных Украине территорий Донецкой области. С этой даты и по 26 декабря в рамках проекта быстро зарегистрировали брак 78 молодоженов. "Шлюб за добу" – пилотный проект Министерства юстиции Украины. Эта новая услуга предоставляет возможность зарегистрировать брак быстро и удобно, без предварительной регистрации и посещений отделов ЗАГС.

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