Перед новогодним приветствием Президента страну поздравила херсонка

По традиции за несколько минут до начала нового года со всех "голубых экранов" украинцев поздравляет Президент. Поздравительный ролик начался с перечисления значимых для Украины событий года. Перед речью Петра Порошенко выступили известные украинцы. Сначала насу поздравила победительница "Евровидения-2016" крымчанка Джамала.

"Мы победим, украинцы! Так как мы – народ победителей. Я знаю это по себе. С Новым годом, мой родной, сильный и прекрасный народ!", – сказала победительница ХV летних Паралимпийских игр херсонка Елизавета Мерешко.

Также украинцев поздравили глава Европейского совета Дональд Туск, победитель ХV летних Паралимпийских игр Максим Крипак и Герой Украины, генерал-майор Андрей Ковальчук.

"Спасибо нашим воинам за возможность мирно встретить Новый год и Рождество Христово! Сегодня я в Мариуполе, чтобы от имени всех украинцев и себя лично выразить большое уважение нашему воинству и поздравить защитников Украины с новогодними праздниками", – заявил Петр Порошенко.

По материалам: 0552.ua