На Херсонщині школярі привітали прикордонників з новорічними святами

Напередодні свята Нового Року строковиків-прикордонників Херсонського загону відвідали волонтери громадської організації «Жіночий автомайдан» та журналісти. Для кожного військовослужбовця строкової служби відділів «Залізний Порт», «Скадовськ» та «Херсон» волонтери привезли святкові подарунки, які в тому числі зробили своїми руками учні шкіл Херсона та Скадовська. Цукерки, печиво, домашнє варення, теплі шкарпетки, новорічні сувеніри та листи із привітаннями знайшли в новорічих пакунках захисники кордону строкової служби.

Для більшості бійців це перший Новий Рік, який вони зустрічають не вдома, а дехто зустрів його і на бойовому посту. Тому завдяки такій увазі з боку громади Херсонщини вдалося створити для них справжнє свято та новорічну атмосферу, повідомляє помічник начальника прикордонного загону – начальник прес-служби Іван Шевцов.